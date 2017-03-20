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Материнский капитал предлагают использовать на покупку российского автомобиля

13:5020 марта 2017Просмотров: 136

В Госдуму внесен законопроект, который расширяет возможности использования материнского капитала.

Эти деньги хотят разрешить тратить на приобретение автомобиля. Но только российской сборки.

Законопроект предполагает, что потратить маткапитал на покупку авто смогут несколько категорий семей: семьи, воспитывающие приемных детей, детей-инвалидов и многодетные семьи.

«Именно они нуждаются в дополнительных мерах господдержки больше других, и приобретение автомобиля позволит им существенно упростить процесс воспитания детей», — полагают разработчики.

Кроме того, по расчету авторов, принятие законопроекта существенно «омолодит» и отечественный авторынок, сообщает Российская газета.

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