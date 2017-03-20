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Материнский капитал теперь перечисляют в течении 10 дней

13:3320 марта 2017Просмотров: 147

15 марта вступило в силу постановление правительства России, в соответствии с которым сокращены сроки выплаты средств материнского капитала.

Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращен до десяти рабочих дней.

Таким образом, получение средств маткапитала теперь не будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тысячи рублей.

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