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Мурманская область и Чувашия подписали соглашение о долговременном сотрудничестве

14:1620 марта 2017Просмотров: 106

Мурманская область и Чувашская Республика будут сотрудничать в сферах экономики, науки, техники и культуры в рамках подписанного 20 марта в Мурманске соглашения.

Сегодня в правительстве Мурманской области состоялась рабочая встреча первого заместителя Губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, в ходе которой участники обсудили социально-экономическое развитие регионов, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
Кульминацией рабочей встречи стало подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Мурманской области и кабинетом министров Чувашской Республики.

«Выражаю уверенность, что подписание Соглашения будет содействовать укреплению сотрудничества между регионами, развитию взаимовыгодных связей и появлению новых возможностей для совместной кооперации», – отметил Алексей Тюкавин.

«Очень важно, что мы находим инструменты для взаимодействия, потому что перенимать лучшие практики и внедрять их на своей территории – лучше, чем, как говорится, изобретать велосипед», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Подписанный документ стал 47 соглашением о сотрудничестве правительства Мурманской области с субъектами Российской Федерации и носит бессрочный характер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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