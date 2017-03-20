Мурманская область и Чувашия подписали соглашение о долговременном сотрудничестве

Мурманская область и Чувашская Республика будут сотрудничать в сферах экономики, науки, техники и культуры в рамках подписанного 20 марта в Мурманске соглашения.

Сегодня в правительстве Мурманской области состоялась рабочая встреча первого заместителя Губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, в ходе которой участники обсудили социально-экономическое развитие регионов, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

Кульминацией рабочей встречи стало подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Мурманской области и кабинетом министров Чувашской Республики.

«Выражаю уверенность, что подписание Соглашения будет содействовать укреплению сотрудничества между регионами, развитию взаимовыгодных связей и появлению новых возможностей для совместной кооперации», – отметил Алексей Тюкавин.

«Очень важно, что мы находим инструменты для взаимодействия, потому что перенимать лучшие практики и внедрять их на своей территории – лучше, чем, как говорится, изобретать велосипед», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Подписанный документ стал 47 соглашением о сотрудничестве правительства Мурманской области с субъектами Российской Федерации и носит бессрочный характер, сообщает пресс-служба регионального правительства.