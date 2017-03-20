На очистку побережья Кольского залива от кладбищ кораблей выделено 50 млн рублей

Ликвидация в 2017 году части свалки металлоконструкций в Кольском заливе станет первым практическим шагом в очистке Арктических территорий от накопленного экологического ущерба.

Зам губернатора Евгений Никора провел совещание по вопросу установления собственников затонувших Кольском заливе кораблей.

В совещании приняли участие компетентные органы и ведомства.

Благодаря усилиям регионального правительства и при поддержке Минприроды России пилотный проект по ликвидации прошлого экологического ущерба, связанного с размещением свалок судов вдоль побережья Кольского залива, вошел в Комплекс первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Решение утверждено распоряжением федерального правительства с объемом финансирования из федерального бюджета в размере 50 млн рублей.

В 2016 году проведено комплексное обследование Кольского залива с целью выявления затопленного и затонувшего имущества и объектов, разработана программа очистки его акватории, составлен реестр обнаруженных объектов, их ранжирование с учетом размера вреда, причиненного Кольскому заливу, и навигационной опасности.

Первым практическим шагом по очистке Кольского залива от мусора, станет ликвидация части свалки металлоконструкций неопознанных судов в районе поселка Ретинское. Его реализация запланирована на 2017 год.

Участники совещания отметили важность этой работы и необходимость ее проведения в дальнейшем.

Для определения конкретных мер и мероприятий по установлению собственников затопленных и затонувших судов, признанию таких объектов бесхозяйными и очистке от них Кольского залива принято решение о создании профильной рабочей группы.