16+
I-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

На очистку побережья Кольского залива от кладбищ кораблей выделено 50 млн рублей

12:5820 марта 2017Просмотров: 174

Ликвидация в 2017 году части свалки металлоконструкций в Кольском заливе станет первым практическим шагом в очистке Арктических территорий от накопленного экологического ущерба.

Зам губернатора Евгений Никора провел совещание по вопросу установления собственников затонувших Кольском заливе кораблей.

В совещании приняли участие компетентные органы и ведомства.

Благодаря усилиям регионального правительства и при поддержке Минприроды России пилотный проект по ликвидации прошлого экологического ущерба, связанного с размещением свалок судов вдоль побережья Кольского залива, вошел в Комплекс первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Решение утверждено распоряжением федерального правительства с объемом финансирования из федерального бюджета в размере 50 млн рублей.

В 2016 году проведено комплексное обследование Кольского залива с целью выявления затопленного и затонувшего имущества и объектов, разработана программа очистки его акватории, составлен реестр обнаруженных объектов, их ранжирование с учетом размера вреда, причиненного Кольскому заливу, и навигационной опасности.

Первым практическим шагом по очистке Кольского залива от мусора, станет ликвидация части свалки металлоконструкций неопознанных судов в районе поселка Ретинское. Его реализация запланирована на 2017 год.

Участники совещания отметили важность этой работы и необходимость ее проведения в дальнейшем.

Для определения конкретных мер и мероприятий по установлению собственников затопленных и затонувших судов, признанию таких объектов бесхозяйными и очистке от них Кольского залива принято решение о создании профильной рабочей группы.

Читайте также
Сегодня - день осеннего равноденствияОбляков, Ахметов и Лихачев вызваны в молодежную сборнуюВ Кировске проведут принудительный спуск лавинГлава Минприроды примет участие в Международном форуме «Арктика – территория диалога» в Архангельске
Мурманск поборется за звание «Столица Часа Земли»В Мурманской области продолжается операция «Встречная полоса»В отдаленных населенных пунктах Мурманской области снова работает «Поезд здоровья»Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже планшетаВпервые в городе! С 23 по 25 марта Мурманский Книжный салон!Россельхознадзор работает по новому адресу
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  