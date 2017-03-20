Нам нужны чувашские бульдозеры. Соглашение о сотрудничестве подписали в правительстве

Мурманская область будет крепить связи не только с Крымом, но и с другими российскими регионами. К примеру, в Чувашию мы повезем рыбу, а из Чувашии к нам будут поставляться безалкогольные напитки и бульдозеры. В эту субботу первый заместитель Губернатора Алексей Тюкавин провел рабочую встречу с главой республики Михаилом Игнатьевым. На встрече обсудили социально-экономическое развитие регионов и подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписано между правительством Мурманской области и кабинетом министров Чувашской Республики. Оно касается торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Как отметил первый зам. губернатора Алексей Тюкавин, среди самых важных направлений - развитие промышленности.



Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Чувашия знаменита своей бульдозерной техникой, которая будет востребована и уже востребована нашими горнорудными предприятиями. Чувашия знаменита тем, что они сейчас активно развивают электротехническую промышленность. Мы, вы знаете, энергоизбыточный регион, у нас сейчас большие планы по развитию электросетевого хозяйства. Здесь тоже есть, над чем поработать. У нас большие планы на строительство баз по освоению Арктики, которые тоже потребуют поддержки со стороны других регионов».



Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву уже доводилось бывать в Мурманске. На этой встрече он снова подчеркнул, что здесь живет благодарный гостеприимный народ.



Михаил Игнатьев, глава Чувашской республики: «Впечатления очень хорошие, хотя вчера ночью только прилетели. Подсветка хорошая. К столетию город краше стал, намного лучше стал. Люди улыбаются. Сегодня сюжеты посмотрел по телевизору про «Лыжню дружбы», вчера открывали Праздник Севера. Традиции, которые здесь сохранили, это мощная созидательная сила. Мы, когда развиваем наши межрегиональные связи, становимся сильнее».



Решать деловые вопросы и подписывать соглашение пришлось утром в выходной день. Несмотря на это, заявил Михаил Игнатьев, настроение рабочее.



Михаил Игнатьев, глава Чувашской республики: «Я полагаю, тут тоже должностные лица органов власти суббот не знали и не знают, мы тоже в регионе как работали, так и работаем. Чем больше работаешь, тем интереснее становится».



На прощание Михаил Игнатьев пригласил мурманчан в Чувашию с ответным визитом.