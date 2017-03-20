Не стало создателя легендарной «Нивы» Петра Прусова
12:1520 марта 2017Просмотров: 166
19 марта на 76-м году жизни скончался Петр Михайлович Прусов, создатель легендарной «Нивы» - LADA 4x4.
«Я выражаю самые искренние соболезнования семье и родным г-на Прусова», – заявил Президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор. Вдвойне печально, что он ушел в год празднования 40-летнего юбилея своего автомобиля, буквально несколько дней не дожив до памятной даты 5 апреля. Весь коллектив АВТОВАЗа глубоко скорбит об этой потере».
Петр Михайлович Прусов родился в деревне Зубки Лиозненского района Витебской области в 1942 году.
После окончания Запорожского машиностроительного института в 1970 году пришёл на Волжский автомобильный завод в Тольятти, где начал свою трудовую деятельность инженером - конструктором, а уже в 1972 году был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 «Нива».
Пётр Прусов принимал участие в разработке многих других моделей АВТОВАЗа, а с 1998 до 2003 года он был главным конструктором предприятия.
В качестве заместителя главного конструктора по проектированию, а затем и главного конструктора принимал участие в проектировании ВАЗ 1111«Ока», семейства автомобилей ВАЗ 2110 и Samara 2, ВАЗ 2123, семейства автомобилей Kalina, а также ряда концептуальных моделей.
С февраля 2017 года Петр Прусов работал советником вице-президента по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ».
Всего за время производства АВТОВАЗ выпустил более 2,5 миллиона внедорожников ВАЗ 2121 «Нива» и LADA 4x4, более полумиллиона из которых были поставлены на экспорт.
Фото: АВТОВАЗ
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