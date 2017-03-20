«Норникель» представил Быстринский ГОК на презентации Забайкальского края

Презентация экономического и инвестиционного потенциала Забайкальского края «Открытый диалог – открытый регион» прошла в Москве, в ходе Недели российского бизнеса, организованной РСПП.

В ней приняли участие делегация Забайкалья во главе с губернатором Натальей Ждановой, инвесторы, руководители работающих в регионе промышленных предприятий. «Норникель», который готовится запустить в Забайкалье новый проект – Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК) – представляла вице-президент компании Елена Безденежных.

Этот проект входит в перечень первоочередных проектов в Сибирском федеральном округе, утвержденный президентом РФ, а также включен в основные отраслевые стратегические документы всех уровней. Строительство транспортной и энергетической инфраструктуры к Быстринскому ГОКу ведется в рамках исполнения поручений Владимира Путина.

Железнодорожная инфраструктура строится на условиях государственно-частного партнерства при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации. Объекты энергоснабжения компания строит самостоятельно.

«Отношения правительства Забайкальского края и «Норникеля» строятся на основе конструктивного диалога. Нам удалось объединить преимущества государственного регулирования инвестиций и возможности компании», - отметила в ходе своего выступления Елена Безденежных.

Она напомнила, что краевые органы власти создали институты сопровождения инвестиционных проектов: утверждена инвестиционная стратегия Забайкальского края; приняты региональные законы о государственной поддержке инвестиционной деятельности; разработана региональная система оценки регулирующего воздействия; при правительстве Забайкальского края созданы структуры по улучшению инвестиционного климата.

В свою очередь, по словам Елены Безденежных, построенная инфраструктура будет способствовать дальнейшему изучению месторождений, а также может использоваться для развития горнодобывающей и лесоперерабатывающей отраслей, что позволит привлечь в край новых инвесторов, в том числе международного уровня.

Кроме того, «Норникель» привносит в край свою корпоративную культуру, влияет на формирование инженерно-технических кадров.

По словам вице-президента «Норникеля», «Быстринский ГОК станет кузницей кадров для региона и позволит организовать в общей сложности около 3500 новых рабочих мест. Речь идет примерно о 2000 штатных мест, кроме того, более 1500 мест будет создано для предприятий, работающих на аутсорсинге».

Запустить Быстринский ГОК «Норникель» планирует в четвертом квартале 2017 г. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 1,7 млрд долларов. ГОК будет производить 67 тыс тонн меди в концентрате и около 3 млн тонн магнетитового концентрата в год.