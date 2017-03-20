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Норвегия заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран

12:2420 марта 2017Просмотров: 271

Норвегия заняла первое место в рейтинге World Happiness Report 2016, который с 2012 года составляет Институт Земли Колумбийского университета.

При составлении рейтинга World Happiness Report учитывается шесть факторов: ВВП на душу населения; ожидаемая продолжительность жизни; социальная поддержка в сложных ситуациях; доверие к правительству; оценка людьми свободы принятия решений, касающихся их жизни; а также щедрость (оценивается с точки зрения размера пожертвований на благотворительность).

В десятку самых счастливых стран мира также вошли Дания (лидер рейтинга 2015 года), Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

При этом эксперты не включили в это число США (14), Германию (16), Британию (19), Францию (31) и Саудовскую Аравию (37).

Россия прибавила семь позиций по сравнению с предыдущим рейтингом и заняла 49-е место.

Впереди нее в рейтинге располагаются Италия (48) и Узбекистан (47), а следом — Белиз (50) и Япония (51).

Самыми несчастливыми странами ученые назвали Центральноафриканскую республику (155 место), Бурунди (154), Танзанию (153), Сирию (152), Руанду (151) и Того (150).

Доклад был составлен по заказу ООН, сообщает РИА Новости

С помощью подобных исследований в международной организации надеются разработать меры для улучшения уровня и качества жизни населения в разных странах мира.

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