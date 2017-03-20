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Обляков, Ахметов и Лихачев вызваны в молодежную сборную

17:0020 марта 2017Просмотров: 30

Для подготовки к контрольным матчам с Румынией и Норвегией в молодежную сборную России вызваны:

Иван Обляков («Уфа»), Ильзат Ахметов («Рубин») и Александр Лихачев («Спартак-2»), которые заменят получивших травмы Никиту Чернова («Енисей»), Павла Шакуро («Тюмень») и Алексея Гасилина («Амкар»).

Напомним, что молодежная сборная России проведет первый сбор под руководством Евгения Бушманова с 21 по 29 марта в испанской Марбелье.

В ходе сбора россияне сыграют два контрольных матча – 24 марта с Румынией и 28 марта с Норвегией, сообщает РФС.

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