16+
I-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Российские банкоматы атаковал новый «неизлечимый» вирус

13:4120 марта 2017Просмотров: 172

Вирус нацелен не на средства клиентов, а на деньги в банкомате, настроенном на выдачу самых крупных купюр тому, кто наберет определенный код.

Новый способ атаки был описан в специальном письме Центрального банка, разосланном участникам рынка.

Как выяснилось, вирус находится в оперативной памяти банкомата, не обладая формой файла. Из-за этого его не могут засечь антивирусные программы.

При введении специального кода вирус выдает деньги из кассеты, в которой находятся самые крупные купюры (обычно номиналом в одну или пять тысяч рублей, всего до 40 штук).

Такие программы появились за рубежом и пока не атаковали банкоматы в России.

Под угрозой находится большинство устройств в стране, так как они работают с операционной системой Windows, сообщает Интерфакс

Вирус не затрагивает базы данных со счетами клиентов, поэтому, как считают эксперты, банкам будет проще застраховать наличные деньги, чем совершенствовать способы защиты.

Читайте также
Сегодня - день осеннего равноденствияОбляков, Ахметов и Лихачев вызваны в молодежную сборнуюВ Кировске проведут принудительный спуск лавинГлава Минприроды примет участие в Международном форуме «Арктика – территория диалога» в Архангельске
Мурманск поборется за звание «Столица Часа Земли»В Мурманской области продолжается операция «Встречная полоса»В отдаленных населенных пунктах Мурманской области снова работает «Поезд здоровья»Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже планшетаВпервые в городе! С 23 по 25 марта Мурманский Книжный салон!Россельхознадзор работает по новому адресу
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  