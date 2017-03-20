Российские банкоматы атаковал новый «неизлечимый» вирус

Вирус нацелен не на средства клиентов, а на деньги в банкомате, настроенном на выдачу самых крупных купюр тому, кто наберет определенный код.

Новый способ атаки был описан в специальном письме Центрального банка, разосланном участникам рынка.

Как выяснилось, вирус находится в оперативной памяти банкомата, не обладая формой файла. Из-за этого его не могут засечь антивирусные программы.

При введении специального кода вирус выдает деньги из кассеты, в которой находятся самые крупные купюры (обычно номиналом в одну или пять тысяч рублей, всего до 40 штук).

Такие программы появились за рубежом и пока не атаковали банкоматы в России.

Под угрозой находится большинство устройств в стране, так как они работают с операционной системой Windows, сообщает Интерфакс.

Вирус не затрагивает базы данных со счетами клиентов, поэтому, как считают эксперты, банкам будет проще застраховать наличные деньги, чем совершенствовать способы защиты.