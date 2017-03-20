Российский Джейми Оливер накормит за 100 рублей

1 апреля в 10:00 на СТС стартует новое кулинарное шоу ­«Про100 кухня», которое покажет, как приготовить дома ресторанный шедевр, потратив на порцию всего 100 рублей.

Ведущим нового проекта стал Александр Белькович, шеф-повар, владелец нескольких ресторанов, автор кулинарных книг и победитель международных конкурсов, известный зрителям СТС по проекту «МастерШеф.Дети». В новом шоу российский Джейми Оливер научит, как готовить блюда ресторанного уровня за пять минут, экономить в супермаркетах и делать кулинарные шедевры из доступных ингредиентов для всей семьи.

Александр Белькович: «Это живая, энергичная, веселая и полезная программа, которая полюбится и молодежи, и даже детям, а те, кто обожает готовить, найдут в ней массу различных кулинарных техник и стилей. И поверьте, мне есть что показать: я объездил полсвета, и в моем многонациональном багаже собрано огромное количество интересных рецептов и идей».

Ведущий не только расскажет об уникальных рецептах, но и заедет в гости к хозяйкам, чтобы помочь с обедом и поделиться секретами сервировки и хранения продуктов. Что делать со старым хлебом и тушёнкой, как правильно месить тесто и какие овощи нельзя оставлять в холодильнике – в каждом выпуске зрителей ждут ценные житейские советы и гастрономические подсказки, необходимые в быту.

Ксения Бугримова, руководитель развлекательного направления телеканала СТС: «Про100 кухня» – это полезное приложение не только для домохозяек, но и для мужчин. Ведь блюда, представленные в шоу, легко и быстро готовятся из продуктов, которые есть в каждом холодильнике. И конечно, нам невероятно повезло с ведущим! Александр настолько заряжает всех своей энергией, что научиться готовить хотят даже те, кто ни разу не подходил к плите».

Александр Белькович стал шеф-поваром самого успешного ресторана в 21 год. Он – неоднократный участник премии WHERE TO EAT, победитель в номинации «Шеф-повар» ресторанной премии журнала «Собака.ru». Проходил обучение в США и Великобритании, участвовал в открытии ресторанов в Нью-Йорке и Лондоне, также работал с поварами из Сингапура, Италии, Франции и Китая. Александр женат, воспитывает дочь и скоро станет отцом во второй раз.

«Про100 кухня»

Кулинарная революция на СТС!

По субботам в 10:00

Производство: Mastiff Russia

Жанр: кулинарное шоу

Режиссер-постановщик: Дмитрий Васильев

Шеф-редактор: Дарья Рубанова

Ведущий шоу: Александр Белькович