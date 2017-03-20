Сегодня - день осеннего равноденствия

С этого момента в северном полушарии день будет стремительно прибывать, вплоть до середины июня. А в южном полушарии все наоборот — с этого момента там наступает астрономическая осень, и день начинает убывать.

На Руси в это время также отмечали праздник Сороки, или Жаворонки, главный обряд которого — закликание весны и окончательные проводы зимы.

Считается, что именно поближе к Дню весеннего равноденствия из жарких стран начинают возвращаться птицы, неся на своих крыльях весну.

Поэтому в эти дни было принято зазывать Весну-красну и печь печенье или булочки в форме птичек, которые называются «жаворонки».

А поскольку это время, как правило, приходится на Великий пост, то «жаворонки» делают постными.

В этот день следует следить за погодой, которая простоит ближайшие сорок дней. Если 20 марта тепло — значит, весна уже настала окончательно, ну, а если холодно — значит, весна припозднится.

Считается, что в День весеннего равноденствия нельзя ссориться, а то счастья весь год не видать. Праздник следует встретить весело, чтобы весь год провести без забот и печалей.

Также в этот день в древности не возбранялось погадать на суженого и пол будущего ребенка, сообщает ФАН.