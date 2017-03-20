«Семерка» - самый распространённый автомобиль в России

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» провели исследование парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2017 года и определили самую популярную модель.

Согласно результатам исследования, лидером парка является седан LADA 2107 – всего в нашей стране на начало нынешнего года насчитывается 1,75 млн вазовских «семерок».

На втором месте по численности располагается еще один седан – LADA 2106, результат которого составил 1,67 млн единиц.

Замыкает тройку лидеров внедорожник LADA 4x4, который зарегистрирован в количестве 1,16 млн экземпляров.

По состоянию на 1 января 2017 года в России числится 13,9 млн автомобилей LADA. Это соответствует доле в 33,3%, что является крупнейшим показателем среди марок.

Таким образом, каждый третий легковой автомобиль в стране – это LADA, сообщает агентство «АВТОСТАТ».

Фото: аналитическое агентство «АВТОСТАТ»