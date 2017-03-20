Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже планшета

17 марта 2017 года в 13 часов дня наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску получил от дежурного информацию о том, что несколько минут назад в торговом центре на ул. Книповича совершена кража планшетного компьютера.

Подъехав к месту происшествия, сотрудники Росгвардии опросили потерпевшего, выяснили приметы подозреваемого и узнали ID похищенного устройства марки «Apple».

С помощью технических средств удалось определить примерное местонахождение украденного планшета, было зафиксировано перемещение устройства, это указывало на то, что оно возможно находится в машине.

Установив предполагаемый автомобиль (им оказалось такси), сотрудники Росгвардии приняли решение об остановке транспортного средства.

За рулем находился гражданин 1975 года рождения, который пояснил, что несколько минут назад неизвестный пассажир продал ему планшетный компьютер.

Сотрудники вневедомственной охраны показали мужчине фототеку, содержащую фотографии граждан попавших в поле зрение правоохранительных органов, среди которых он и опознал фото молодого человека, продавшего планшет.

Приметы подозреваемого и места его возможного пребывания были переданы всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования.

В результате, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе дома № 98 по ул. Невского сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали схожего по приметам мужчину.

Им оказался 32-летний мурманчанин, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Подозреваемый сознался в краже планшетного компьютера и был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.