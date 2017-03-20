16+
I-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже планшета

15:4520 марта 2017Просмотров: 181

17 марта 2017 года в 13 часов дня наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску получил от дежурного информацию о том, что несколько минут назад в торговом центре на ул. Книповича совершена кража планшетного компьютера.

Подъехав к месту происшествия, сотрудники Росгвардии опросили потерпевшего, выяснили приметы подозреваемого и узнали ID похищенного устройства марки «Apple».

С помощью технических средств удалось определить примерное местонахождение украденного планшета, было зафиксировано перемещение устройства, это указывало на то, что оно возможно находится в машине.

Установив предполагаемый автомобиль (им оказалось такси), сотрудники Росгвардии приняли решение об остановке транспортного средства. 

За рулем находился гражданин 1975 года рождения, который пояснил, что несколько минут назад неизвестный пассажир продал ему планшетный компьютер.

Сотрудники вневедомственной охраны показали мужчине фототеку, содержащую фотографии граждан попавших в поле зрение правоохранительных органов, среди которых он и опознал фото молодого человека, продавшего планшет. 

Приметы подозреваемого и места его возможного пребывания были переданы всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования. 

В результате, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе дома № 98 по ул. Невского сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали схожего по приметам мужчину. 

Им оказался 32-летний мурманчанин, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Подозреваемый сознался в краже планшетного компьютера и был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии. 

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Читайте также
Сегодня - день осеннего равноденствияОбляков, Ахметов и Лихачев вызваны в молодежную сборнуюВ Кировске проведут принудительный спуск лавинГлава Минприроды примет участие в Международном форуме «Арктика – территория диалога» в Архангельске
Мурманск поборется за звание «Столица Часа Земли»В Мурманской области продолжается операция «Встречная полоса»В отдаленных населенных пунктах Мурманской области снова работает «Поезд здоровья»Впервые в городе! С 23 по 25 марта Мурманский Книжный салон!Россельхознадзор работает по новому адресуВ Кировске состоялись дополнительные выборы в Совет депутатов
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  