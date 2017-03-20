Телепрограмма на 21 марта (вторник)

Программа передач канала ТВ21+

Вторник, 21 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Телегазета (12+)

11:00 Сын отца народов. 1, 2 серии. Сериал (16+)

Россия. 2013 г.

Драма.

В ролях: Гела Месхи, Василий Прокопьев, Илья Ермолов, Алексей Вертков, Александр Никольский, Анатолий Гущин, Евгений Сангаджиев, Кристина Пакарина, Мария Жиганова, Артём Осипов.

Жизнь Василия Сталина, самого известного «мажора» первой половины XX века, полна крутых поворотов. Будучи отличным военным, в 26 лет он получает звание генерал-лейтенанта. Отважный летчик пользуется уважением друзей и сослуживцев, перед его обаянием не способна устоять ни одна женщина. Он увлечен футболом и хоккеем и даже формирует спортивные команды в ВВС. Казалось бы, весь мир у его ног. Все меняется в день смерти его отца – Иосифа Сталина…

12:53 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

12:54 Познавательная программа (12+)

Что такое невесомость?

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

14:00 Загадки космоса. Марсианский заговор. Документальный цикл (16+)

Первый цветной снимок с поверхности Марса был получен в 1976 году от аппарата «Викинг Лэндер-1». На нем изображен один пустынный каменистый пейзаж. Однако эксперты утверждают, что это изображение отретушировано, точнее, искажено сотрудниками НАСА. Оказывается, Марс очень похож на Землю. Там такое же голубое небо, серо-коричневые скалы, жёлтый песок. Но зачем в НАСА с завидным упорством перекрашивают Марс в красный цвет? Какие факты скрываются этим крупнейшим космическим агентством?

14:49 Познавательная программа (12+)

Что изучает наука о лазере?

Консорциум Всемирной паутины WWW.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Документальный цикл (12+)

В каждом выпуске программы автор и ведущий Антон Войцеховский в доступной форме раскрывает зрителям суть явлений и научных открытий. Свои вопросы он задает ведущим экспертам в разных областях и с помощью анимации и графики рассказывает просто о самом сложном.

15:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Разрушители мифов. Национальные особенности пития. Документальный цикл (16+)

Всемирная Организация Здравоохранения опубликовала рейтинг самых пьющих стран мира. Россия занимает в этом списке 5 место с показателем 15,75 литра на человека в год. Выше стоят Молдова, Чехия, Венгрия и Германия. Но данные касаются только объемов употребления крепких напитков. Если брать в расчет весь алкоголь, включая вино, пиво, коктейли, то расстановка в рейтинге другая. Однако, места в подобном списке стран-любительниц выпить постоянно меняются. В последние годы в топ-десятку подтягиваются государства, которые еще не так давно относились к трезвенникам.

17:21 Познавательная программа (12+)

Консорциум Всемирной паутины WWW.

Что такое невесомость?

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Гостеприимный край (Северодвинская ГТРК, г.Северодвинск). Фильм об одном из отдаленных районов Архангельской области. Устьяны – северная глубинка со своей историей и традициями. Здесь угощают теплым домашним хлебом, учат коптить рыбку, строят гостевые дома и разводят лошадей. А жители не стремятся покинуть свой край.

17:50 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Росомаха – лапландский хищник.

17:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

18:58 Познавательная программа (12+)

Консорциум Всемирной паутины WWW.

Что такое невесомость?

19:09 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:12 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Первый сквер.

Заповедник. Альгология – наука о водорослях.

Заповедник. Сейдозеро.

19:31 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

Мы живем в России.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Сын отца народов. 3, 4 серии. Сериал (16+)

Россия. 2013 г.

Драма.

В ролях: Гела Месхи, Василий Прокопьев, Илья Ермолов, Алексей Вертков, Александр Никольский, Анатолий Гущин, Евгений Сангаджиев, Кристина Пакарина, Мария Жиганова, Артём Осипов.

Жизнь Василия Сталина, самого известного «мажора» первой половины XX века, полна крутых поворотов. Будучи отличным военным, в 26 лет он получает звание генерал-лейтенанта. Отважный летчик пользуется уважением друзей и сослуживцев, перед его обаянием не способна устоять ни одна женщина. Он увлечен футболом и хоккеем и даже формирует спортивные команды в ВВС. Казалось бы, весь мир у его ног. Все меняется в день смерти его отца – Иосифа Сталина…

22:53 Познавательная программа (12+)

Консорциум Всемирной паутины WWW.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 12 серия. Сериал (18+)

Россия. 2011 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.

Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.

Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.

У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

01:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Холодная земля, горячее сердце. Станислав Таймазов – настоящий кавказец, гордый, сильный и горячий. Его пригласили на работу горным инженером в Кольскую ГМК на рудник «Северный глубокий». Чему он хочет научить сына? Почему женился на русской девушке? И какой совет ему дал отец?

Линия горизонта. Высоко в горах, где нет ни дорог и населенных пунктов, и вы можете попасть только по воздуху летом и на замерзшей реке в зимнее время, живут монахи. Этот фильм показывает несколько дней своей жизни - почему они отошли от цивилизации.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Кровь у семги горячая. Деревня в Заполярье. Здесь после смерти мужа и сына живет одинокая женщина 45 лет. Ее любви добивается 75-летний мужчина.

Преподобный Трифон Печенегский. В основе сюжета - полная драматических событий история жизненного пути Печенгского старца.

Свобода одиночества. Именем его деда – знаменитого зоолога Валентина Львовича Бианки - назван остров в Карском море. Книги о природе, написанные его отцом – советским писателем Виталием Валентиновичем Бианки – вышли общим тиражом более 40 миллионов экземпляров. Сам Виталий Витальевич Бианки – известный орнитолог, доктор биологических наук, автор многочисленных работ об экологии и поведении морских птиц. В Кандалакшском заповеднике работает около 60 лет. В 2010 году ему исполнилось 84 года. Авторы фильма наблюдают за работой ученого. А герой рассуждает о прошлом, настоящем и будущем российской заповедной системы.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Русский Брюссель. Вместе с авторами фильма зрители отправляются на прогулку по Брюсселю. Во время знакомства со столицей Бельгии нас ждёт встреча с выходцами из России. Каково соотечественникам живётся на чужбине, о чём они мечтают?

Страна Будущего. Когда-то знаменитый полярный исследователь Фритьоф Нансен придумал Страну Будущего. Столицей этой страны должен был стать город Енисейск в центре Сибири. Фильм о том, почему не сбылась мечта Нансена, и кто теперь населяет Страну Будущего.