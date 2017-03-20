В Кировске проведут принудительный спуск лавин

21 марта 2017 года с 12.00 часов до 18.00 часов будет проводиться предупредительный спуск лавин путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах №№ 22-23 (горы Юкспор), расположенными над объездной автомобильной дорогой над улицей Комсомольская.

В результате проведения работ возможен выход снежно-пылевого облака и воздушной волны в район расположения жилых домов №№ 10, 13, 14 и 16 по улице Комсомольская; №№ 5, 6 по улице Советская; №№ 21, 25-А по улице Кирова.

В целях обеспечения безопасности жителей указанных выше домов, убедительная просьба на указанный период времени покинуть занимаемые жилые помещения и исключить нахождение в опасной зоне проведения работ, в том числе, на открытой местности дворовых территорий указанных домов, во всех гаражных строениях, расположенных над улицами Кирова и Комсомольская!

Убедительная просьба к родителям – обеспечить контроль места нахождения несовершеннолетних детей!

Перед проведением работ будет подан звуковой предупредительный сигнал. Просьба сохранять спокойствие!

Если у Вас отсутствует возможность на указанный период времени разместиться в безопасном помещении, Вам будет предоставлена возможность находиться в здании ЦДТ «Хибины» (турбаза «Рябинушка», улица Советская, д. 8).

При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону 5-57-89 (круглосуточно).

В период подготовки и проведения работ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО нахождение людей и техники в опасных зонах:

- у подножья горы Юкспор (на всей протяжённости),

- во всех гаражных строениях, расположенных за объездной дорогой над улицами Кирова и Комсомольская,

- на открытой местности дворовых территорий многоквартирных жилых домов №№ 10, 13, 16 и 16 по улице Комсомольская, №№ 5, 6 по улице Советская и №№ 21 и 25-А по улице Кирова.

В указанный период времени будет полностью ограничено движение транспорта по объездной автомобильной дороге над улицей Комсомольская.

Перед началом и в ходе проведения работ необходимо неукоснительно выполнять законные требования работников правоохранительных органов по вопросам ограничения движения и нахождения на определённых участках местности.

При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону 5-57-89 (круглосуточно), сообщает официальный сайт Кировска.