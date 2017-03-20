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В Мурманске сотрудники детско-юношеской библиотеки посетили пациентов детской городской клинической больницы

12:4420 марта 2017Просмотров: 160

Встречи с ребятами прошли на этот раз на базах четырех отделений больницы: первой хирургии, неврологии, второй и третьей педиатрии, в которых есть игровые комнаты для детей.

Ребята и родители проявили знания и сообразительность, отгадывая загадки и отвечая на вопросы сказочной мини-викторины по любимым детским книжкам.

Дети, как настоящие мамины помощники, «развесили белье», «приготовили борщ и кашу», с помощью пантомимы изобразили сложные домашние дела, собрали цветочный букет, проявили ловкость и сноровку, участвуя в подвижных играх и веселой эстафете, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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