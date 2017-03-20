В Мурманской области продолжается операция «Встречная полоса»

С 10 марта на территории Мурманской области началось оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

В рамках операции сотрудники дорожной полиции особое внимание уделяют нарушениям ПДД и контролю за соблюдением скоростного режима. Выявление нарушений проводится в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования.

Так, только в течение первой недели в Мурманске сотрудниками регионального ГИБДД выявлено около 200 нарушений, в том числе установлены 9 фактов выезда на полосу встречного движения, и 74 случая превышения скорости.

Значительное количество нарушений выявлено в рамках скрытого патрулирования на автомобилях без проблесковых маячков и специальной окраски, в которых установлены видеорегистраторы. С водителями автотранспорта проведено около 700 профилактических бесед.

Стоит отметить, что «Встречная полоса» продлится на территории Мурманской области до конца марта, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.