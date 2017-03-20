В отдаленных населенных пунктах Мурманской области снова работает «Поезд здоровья»

Социально-значимый проект «Поезд здоровья» реализуется региональным минздравом по поручению Марины Ковтун с 2014 года для повышения доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона.
«Поезд» работает весной и осенью во всех районах Мурманской области.
С сегодняшнего дня «Поезд здоровья» возобновляет свою работу в регионе.
Жителям отдаленных населенных пунктов региона будет проведено обследование по программе диспансеризации взрослого населения, лабораторные исследования, ЭКГ, УЗИ-обследования, а также осмотр терапевта, акушера-гинеколога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога, других специалистов.
В работе «поезда» участвуют и проводят медосмотры населения специалисты Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина», Мурманской детской городской клинической больницы, Мурманского областного консультативно-диагностического центра, Мурманского областного онкологического диспансера, Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, в том числе главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Мурманской области.
Кроме того, сотрудниками Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи организовано консультирование жителей и занятия по здоровому образу жизни. Станция переливания крови проведет в отдаленных населенных пунктах «Дни донора».
С 20 марта по 28 апреля «Поезд» посетит 31 населенный пункт ЗАТО г. Североморск, Терского, Кандалакшского, Кольского, Апатитско-Кировского, Ковдорского, Ловозерского, Оленегорского и Печенгского районов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
График движения «Поезда здоровья»:
|
Населенный пункт
|
Дата нахождения поезда в населенном пункте
|
пгт. Верхнетуломский
|
20.03.2017
|
п. Молочный
|
21.03.2017
|
п. Кильдинстрой
|
22.03.2017
|
п. Зверосовхоз
|
23.03.2017
|
п.Мишуково
|
24.03.2017
|
с. Тулома
|
27.03.2017
|
п. Причальный
|
28.03.2017
|
п. Междуречье (Минькино)
|
29.03.2017
|
п. Междуречье (Белокаменка)
|
30.03.2017
|
п. Высокий
|
31.03.2017
|
п. Умба
|
03-04.04.2017
|
п. Зареченск
|
05.04.2017
|
с. Алакуртти
|
06-07.04.2017
|
п. Зеленоборский
|
10-11.04.2017
|
Кандалакша
|
10-11.04.2017
|
п. Ревда
|
12-13.04.2017
|
с. Ловозеро
|
13-14.04.2017
|
Мончегорск
|
17.04.2017
|
п. Коашва
|
17.04.2017
|
п. Титан
|
18.04.2017
|
п. Енский
|
18-19.04.2017
|
Ковдор
|
19-20.04.2017
|
п. Лейпи
|
20.04.2017
|
Оленегорск
|
21.04.2017
|
п. Сафоново
|
24.04.2017
|
п. Спутник
|
24.04.2017
|
Печенга
|
24-25.04.2017
|
п. Североморск-3
|
25.04.2017
|
п. Корзуново
|
26.04.2017
|
п. Никель
|
27.04.2017
|
Заполярный
|
28.04.2017