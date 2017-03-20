В отдаленных населенных пунктах Мурманской области снова работает «Поезд здоровья»

Социально-значимый проект «Поезд здоровья» реализуется региональным минздравом по поручению Марины Ковтун с 2014 года для повышения доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона.

«Поезд» работает весной и осенью во всех районах Мурманской области.

С сегодняшнего дня «Поезд здоровья» возобновляет свою работу в регионе.

Жителям отдаленных населенных пунктов региона будет проведено обследование по программе диспансеризации взрослого населения, лабораторные исследования, ЭКГ, УЗИ-обследования, а также осмотр терапевта, акушера-гинеколога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога, других специалистов.

В работе «поезда» участвуют и проводят медосмотры населения специалисты Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина», Мурманской детской городской клинической больницы, Мурманского областного консультативно-диагностического центра, Мурманского областного онкологического диспансера, Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, в том числе главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Мурманской области.

Кроме того, сотрудниками Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи организовано консультирование жителей и занятия по здоровому образу жизни. Станция переливания крови проведет в отдаленных населенных пунктах «Дни донора».

С 20 марта по 28 апреля «Поезд» посетит 31 населенный пункт ЗАТО г. Североморск, Терского, Кандалакшского, Кольского, Апатитско-Кировского, Ковдорского, Ловозерского, Оленегорского и Печенгского районов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

График движения «Поезда здоровья»: