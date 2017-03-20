В Умбе пройдут соревнования по спортивной рыбалке «Рыбья морда - 2017»

25 марта 2017 года на Медвежьем плесе реки Умба, состоятся соревнования по спортивному рыболовству «РЫБЬЯ МОРДА - 2017»

Эти соревнования – один из самых ярких и оригинальных проектов зимнего отдыха.



Свежий воздух, яркое солнце, белоснежные просторы, отличное настроение – вот что привлекает участников соревнований.



Регистрация команд осуществляется до 24 марта 2017 до 12-00 часов.

Место проведения: 25 марта 2017 года на Медвежьем плесе реки Умба.

Отъезд автобуса из поселка Умба к месту старта в 9.30 от ДК. Старт в 11.00.



Дополнительная информация: Центр по физической культуре, спорту и туризму; тел: 8815-59-5-17-44; Терский район, пгт Умба, ул. Дзержинского, д. 40.

Фото: Умба везде, Умба Вконтакте