Впервые в городе! С 23 по 25 марта Мурманский Книжный салон!

С 23 по 25 марта в павильоне «МурманЭКСПО» пройдет ПЕРВЫЙ МУРМАНСКИЙ КНИЖНЫЙ САЛОН! Книжный салон – интерактивная площадка для знакомства с ведущими издательствами России, полюбившимися писателями, книжными новинками, мастер-классами и автограф-сессиями!

Мурманский книжный салон будет интересен всем – от мала до велика!

В программе:

23 марта - презентации книг, встречи с Надеждой Большаковой, Валентиной Кузьминой и другими писателями, спектакль «71 миниатюра» от Арктического театра.

24 марта – презентация собрания сочинений Виталия Маслова и литературно-художественных альманахов Союза Российских Писателей «Мурманский берег» и «ПаровозЪ», встречи с писателями, мастер-класс для самых маленьких – «Сочиняем сказку сами». Подарком всем гостям выставки станет встреча с Захаром Прилепиным и презентация его новой книги «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы»!

25 марта – презентация издания «Мурманск. 100 лет. 1916-2016», мастер-класс «Рисуем книжку на песке» и, конечно же, встречи с писателями!

Ежедневно - выставка детских рукописных книг «Детское рукописное чудо», красочные издания для самых маленьких, презентации книг от российских издательств и творческие мастер-классы по декоративно-прикладному искусству!

Вход на выставку свободный!