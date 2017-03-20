За выходные дни дорожная полиция выявила 1215 нарушения ПДД

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1215 нарушений Правил дорожного движения.

81 нарушение допущено пешеходами, 28 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 24 водителя.

Выявлено 33 нарушения, которые связаны с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 601 нарушение ПДД. 16 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 196 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.