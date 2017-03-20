Житель Полярного получил 18 лет колонии за изнасилование и убийство

Верховный суд России оставил без изменения приговор Логашову Максиму, осужденному к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за изнасилование и убийство из мести жительницы Полярного.
На момент судебного следствия Логашов оспаривал свою причастность к совершению преступлений, выдвигал версии об убийстве женщины другими людьми, однако доказательства, представленные в суде, опровергли версию подсудимого.
Логашова признан виновным в совершении преступлений, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Доводы и жалобы осужденного о непричастности к совершенному преступлению были опровергнуты в суде апелляционной инстанции.