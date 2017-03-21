Бывших руководителей МЧС, присвоивших 220 млн рублей, отправили за решётку. Только что в Первомайском суде Мурманска огласили приговор

Судили их за присвоение денежных средств в особо крупном размере организованной группой лиц.

Как сообщалось ранее, они забирали себе деньги, которые предназначались на премии сотрудникам пожарных частей.

Бывшему заместителю начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Юрию Кондратьеву, как организатору этой группы, вынесли самый суровый приговор – 7 с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей.

Остальные 8 его подельников-мужчин получили различные реальные сроки – от 3 до 6 лет со штрафами. Две женщины отделались условным наказанием.