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Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален приедут в Мурманск

15:5521 марта 2017Просмотров: 105

Звёзды мирового биатлона Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален приедут в Мурманск. Об этом на пресс-конференции сообщила двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.

Самый титулованный в мире биатлонист из Норвегии и трёхкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии приедут, чтобы принять участие в проведении «Кубка Анны Богалий».

Соревнования начнутся уже завтра. А 24 марта Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева наградят победителей Кубка. Церемония награждения состоится в манеже Долины Уюта.

 После именитые биатлонисты встретятся с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

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