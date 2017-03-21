Звёзды мирового биатлона Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален приедут в Мурманск. Об этом на пресс-конференции сообщила двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.

Самый титулованный в мире биатлонист из Норвегии и трёхкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии приедут, чтобы принять участие в проведении «Кубка Анны Богалий».

Соревнования начнутся уже завтра. А 24 марта Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева наградят победителей Кубка. Церемония награждения состоится в манеже Долины Уюта.

После именитые биатлонисты встретятся с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.