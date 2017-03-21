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Лиса «Галя» стала символом «Кубка Анны Богалий»

20:0121 марта 2017Просмотров: 127

В Мурманске состоится финальный этап Всероссийских соревнований юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий - SkiMir». Для участия в нём приехали десятки команд со всей России. Также на мурманский этап приезжают соревноваться белорусские спортсмены. Серия соревнований начнётся уже завтра. Её откроет лично двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.

В этом году Кубок принимали три региона: Челябинская, Новосибирская и Сахалинская области.

Финальный этап состоится в мурманской Долине Уюта. Участие в нём примут около 450 юных биатлонистов из 23 регионов России. 2 команды приехали из Белорусии. Мурманскую область представят 95 спортсменов. Символом соревнований стала лиса на лыжах и с винтовкой. В честь создателя образа Анна назвала её «Лиса Галя».

Анна Богалий, олимпийская чемпионка: «Этого лисёнка можно получить если попадёшь в первую шестёрку или если твой ученик выиграет. Это такой трофей, который можно завоевать так же, как медали. Но медали дают только первым трём. А такой талисман даётся расширенному подиуму».

Спортсмены будут соревноваться в индивидуальной гонке, спринте, масс-старте и смешанной эстафете. Старты разделены на 4 возрастные группы. С огнестрельными мелкокалиберными винтовками за спиной побегут только старшие ребята 16-17 лет. Юноши и девушки от 10 до 15 будут стрелять из пневматического оружия. Соревнования будут проходить с 22 по 26 марта.

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