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Малый противолодочный корабль «Брест» выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море

12:3021 марта 2017Просмотров: 110

Экипаж малого противолодочного корабля Северного флота «Брест» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям в прибрежных полигонах в Баренцевом море.

В ходе проведения артиллерийских стрельб расчеты батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение морских и воздушных целей с различных дистанций, высот и направлений.

Экипаж МПК «Брест» также отработал организацию боевого применения оружия, использования технических средств и средств радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки средств воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника.

После выполнения артиллерийских стрельб моряки-противолодочники Кольской флотилии разнородных сил Северного флота форсировали условное минное заграждение с выполнением стрельбы по плавающей мине комплексом АК-630.

Районы проведения стрельбы были заранее закрыты для судоходства и полётов авиации, сообщает пресс-служба Северного флота. 

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для охраны водного района пунктов базирования сил флота, поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах.

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