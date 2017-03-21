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Мурманчанин катался по городу с партией опасной наркосинтетики

12:5221 марта 2017Просмотров: 153

В мурманскую полицию поступила оперативная информация о том, что ранее многократно судимый местный житель причастен к обороту запрещенных веществ на территории города. За подозреваемым установили наблюдение.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков октябрьского отдела полиции при поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии задержали мужчину 1986 года рождения.

Он находился в автомобиле «ВАЗ-21015», возле одного из домов по улице Верхне-Ростинское шоссе. Подозреваемого доставили в дежурную часть.

При личном досмотре у него обнаружили два свертка из фольги с находящимся внутри порошком

Экспертиза выявила, что подозреваемый хранил смесь наркотических средств, содержащую 3-метилфентанил, диацетилморфин, ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, общей массой 0,1693 грамма, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет колонии со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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