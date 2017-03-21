Мурманский танцевальный коллектив «Форсаж» вернулся из Сочи с наградами

Коллектив народной самодеятельности «Форсаж» вернулся с Международного фестиваля национальных культур и фольклора «Народные истоки» с наградами. Конкурс проходил в городе Сочи.

В этом году Международный фестиваль национальных культур и фольклора «Народные истоки» проводили в оздоровительном комплексе «Дагомыс».

Место проведения выбиралось тщательно, чтобы удовлетворить все потребности гостей и участников конкурса.

В фестивале приняли участие множество коллективов со всей страны. Возрастные категории участников варьировались от 6 лет и старше.

Народный коллектив «Форсаж» представил на рассмотрение судей семь танцевальных номеров. Он получил награды в таких номинациях как: детский танец, эстрадный танец, ансамбль и стилизация, сообщает Vladtime.Ru

Благодаря участию в конкурсе танцоры получили неоценимый опыт и хорошие впечатления от поездки.