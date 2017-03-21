Мурманский транспортный филиал «Норникеля» подвел итоги 2016 года

Мурманский транспортный филиал «Норникеля» (МТФ) подвел итоги производственной деятельности в 2016 г.

Сухогрузный флот компании в прошлом году перевез 1,262 млн т грузов (в 2015 г. - 1,174 млн т). Было выполнено 69 рейсов из Дудинки (в 2015 г. - 63), в том числе 11 прямых рейсов в порты Европы. В Дудинку выполнено 67 рейсов и перевезено 0,437 млн т.

Танкер «Енисей» выполнил 15 рейсов, во время которых перевез 194 000 т грузов, тогда как в 2015 г. – 163 800 т грузов.

Основной объем грузопотока МТФ - это собственные грузы «Норникеля» – металлопродукция и материально-технические ресурсы. Кроме того, МТФ оказывает услуги по перевозке и перевалке грузов сторонних организаций.

Как правило, это грузы социальной сферы для жителей Норильского промышленного района – продукты, медикаменты, предметы быта.

В конце марта 2017 г. состоится ввод в эксплуатацию второго причала МТФ. Инвестиции «Норникеля» в реализацию этого проекта составят около 2,4 млрд руб.

Общая сумма, направленная компанией на модернизацию мурманского терминала – 4,6 млрд руб. Увеличение мощности позволит «Норникелю» после закрытия Никелевого завода в Норильске обеспечить транспортировку в Мурманскую область всего файнштейна, производимого Заполярным филиалом компании для дальнейшей переработки на площадке Кольской ГМК.

В распоряжении МТФ находятся пять современных судов-контейнеровозов арктического ледового класса, танкер и портовый ледокол. Наличие собственного флота позволяет «Норникелю» быть полностью транспортно-независимым на арктическом плече морских перевозок.

Обработка судов производится на собственном перегрузочном терминале, что повышает надежность доставки грузов дудинского направления.