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На улице Марата в Мурманске загорелся склад

14:1421 марта 2017Просмотров: 333

В районе дома 4 по улице Марата в Мурманске изнутри горит складское помещение. Возникла вероятность обружения здания.

Очевидцы сообщили, что если бы не снежная шапка, то помещение могло бы сгореть полностью.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания, но, по предварительной информации, в одном из полупустых боксов начал гореть пол. 

Сейчас огонь перекинулся на крышу, в огне стреляет шифер. Из-за возникшей вероятности обрушения кровли, принято решение продолжать ликвидацию пожара снаружи здания.

На месте происшествия работают пять пожарных машин и 30 спасателей. Пострадавших нет.

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