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Пенсионер из Североморска перевел мошенникам почти 700 тысяч рублей

14:4021 марта 2017Просмотров: 128

В дежурную часть полиции обратился 59-летний мужчина с заявлением о мошенничестве.

Сотрудникам полиции пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный и поинтересовался, получал ли мужчина услуги в одной из московских медицинских компаний.

Получив положительный ответ, собеседник сообщил, что данная компания оказывала некачественные медицинские услуги, в том числе предоставляла просроченные медицинские препараты, поэтому северянину положена компенсация.

Но для ее получения мужчине было необходимо заплатить страховые взносы.

В течение месяца пенсионер переводил различные суммы на указанные мошенниками счета, перечислив в итоге злоумышленникам денежные средства в сумме более 670 тысяч рублей.

Однако никакой компенсации северянин так и не получил, а инициаторы звонка больше на связь не выходили.

Поняв, что стал жертвой мошенников, северянин обратился в полицию.

По факту в отношении неустановленного лица возбуждено и расследуется уголовное дело.

Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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