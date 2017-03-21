Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 21 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Организовал преступную группу, чтобы похищать премии у пожарных. Бывшего полковника МЧС и его сообщников отправили в колонию и лишили званий.



Крыша горит, внутрь заходить опасно. Сегодня в центре Мурманска горели складские помещения.



Рыболовный флот полностью обновится, как могут в этом поучаствовать норвежские специалисты? Двусторонняя конференция состоялась в Мурманске



Весна пришла, значит ждём паводок. В региональном управлении МЧС рассказали подготовке к таянию снега.



Что делать с деревяшками в Мурманске? Программу переселения обсудили в администрации города.

Плохие повара или придирчивые дети? Почему мурманские школьники не любят рыбу. Расследование в белых халатах.



Строительство Свято-Троицкого храма в Заполярном выходит на финишную прямую.



Жизнь в заброшенном посёлке. Почему не все жители покинули Гранитный? Ностальгическое путешествие в обратно.



Лисёнка Галю получат самые быстрые и меткие. В Мурманске состоится этап «Кубка Анны Богалий» по биатлону.

