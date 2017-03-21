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Правительство обсуждает возвращение налога с продаж

16:0621 марта 2017Просмотров: 25

В России возможно введение налога с продаж с 2019 года. Об этом сообщил источник в правительстве.

Налог с продаж действовал ранее в России, но был отменен из-за недовольства бизнеса. Правительство в последние годы неоднократно обсуждало возможность его возвращения, но каждый раз отказывалось от этой идеи.

На прошлой неделе Минфин предложил поднять ставку НДС в рамках нефтегазового налогового маневра, а взамен снизить ставку страховых взносов с 30 до 22%. В случае если предложение поднять НДС не пройдет, возможно введение налога с продаж.

Отмечается, что идея пока плохо просчитана и на официальных межведомственных совещаниях не прорабатывалась, но обсуждалась на встречах с участием Минэкономразвития, сообщает Gazeta.Ru

Ставка налога пока не известна, обсуждается только механизм.

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