Продолжат ли в Мурманске и дальше расселять деревяшки? В администрации города заявляют - да. Программу переселения мурманчан на 2017 год сегодня обсуждали на совещании главы города Дмитрий Филиппов и Андрей Сысоев. Подробности узнали Сергей Неверович и Борис Савельев.

Деревянных домов в Мурманске еще не много, а очень много. Исчисляются они сотнями. Это целые микрорайоны. Больничный городок, Жилстрой, есть деревяшки и в самом центре города, на улице Сомова, переулке Русанова, в Первомайском округе на Бандарной, и конечно же здесь, в Олимпийской деревне. Это вообще место контрастов. Здесь новостройки, платная школа и будущий платный детский садик, соседствуют с такими развалюхами, туалетом с ямой и уличной колонкой.



Насчет уличного туалета утверждать не будем, но вот колонка это не просто атрибут из прошлой жизни. Люди ей пользуются до сих пор. Дома здесь тоже, конечно же, разные. Многие уже пустые. Эти развалюхи просто ждут, когда их снесут. А есть и жилые деревяшки.



Мария Ушакова: «Да вот еще живут в этом доме. Туда вот на дорогу живут тоже люди. Тут по моему 3 дома еще.

- Три еще?

- Да, там наверно по 2 семьи, то там свет горит, то там. Не знаю, что они не попереселяли еще. Не хватило что ли квартир».



А это уже вопрос к городской администрации. Здесь сегодня как раз обсуждали программу переселения. Условно она делится на 2 части. Первая задача расселить дома признанные аварийными до 2012 год. Это требование федеральных властей. Крайний срок в этом году. Уже понятно, что Мурманск с задачей справится.



Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Это федеральная программа которая завершена с опережением. До сентября 17 года 4 дома, которые насчитывают 108 квартир, при расселении этих квартир уже более 2 тысяч мурманчан получат бесплатное жилье».



Ключи от новеньких квартир в этих домах на улицах Генералова и Декабристов людям начнут выдавать уже через 2 недели. Всего же, для того что бы успеть в срок в Мурманске за последние годы построили 17 домов. В них переехали люди из 87 деревяшек из разных районов. 57 из них после этого уже снесли.



Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Конечно в этом году продолжится работа по сносу тех деревянных домов, которые уже отслужили и закончили свою жизнь. Я думаю, что в этом году, как и в прошлом, мы более двух десятков таких домов мы снесем, и будем расчищать город под новые площадки строительства».



Главы города подтвердили, что программа переселения будет продолжена. На этот год на неё предусмотрено 230 миллионов рублей из муниципального бюджета. Кроме того для переселения людей из деревяшек город возвращает помещения из нежилого фонда в жилой. Это и разные офисы и кабинеты. В них делают ремонт и передают людям. В прошлом году таких квартир было 78, в плане на этот год такая же цифра. Всего же за последние годы, таким образом, вторую жизнь обрели 370 квартир.