Россияне снизили покупки обуви до минимума

Россияне донашивают обувь, купленную до кризиса, а те, кто запастись не успел, покупают очередную пару только после того, как старая изотрется до дыр.

Такой вывод сделали аналитики Fashion Consulting Group, проанализировав структуру обувных продаж в нашей стране.

В последние два года средний уровень «потребления» обуви в России был сопоставим с уровнем физического износа, отмечают авторы исследования.

А именно — 2,5 пары в год на человека, сообщает Российская газета.

Основные причины сложившейся ситуации — снижение доходов и, конечно, выросшие цены на обувь.