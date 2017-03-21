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Русское географическое общество принимает заявки на участие в проекте «Комплексная экспедиция «Гогланд»

16:4521 марта 2017Просмотров: 151

Проект «Комплексная экспедиция «Гогланд» Русского географического общества, осуществляемый с 2013 года, направлен на проведение масштабных исследований в области географии, геологии, биологии и историко-культурного наследия внешних островов Финского залива, занимающих особое место в истории региона.

Острова, в разное время принадлежавшие Швеции, Финляндии, России, связаны с такими знаковыми явлениями и событиями, как легендарный «путь из варяг в греки», «окно в Европу» Петра I, Таллинский переход, «блокадное кольцо» Ленинграда. Здесь проходило всемирное измерение дуги меридиана и был передан первый практический сигнал SOS, сохранились лабиринты каменного века, петроглифы, следы поселений викингов и многое другое.

Силами волонтеров в рамках двух двухнедельных смен в 2017 году будет продолжено дело прошлого года, состоится экологическая вахта: участники будут очищать от мусора острова Гогланд и Большой Тютерс.

Заявки на участие принимаются по 2 апреля включительно.

В связи со спецификой предстоящих работ, требующих значительной физической силы и выносливости, к участию в конкурсе приглашаются только мужчины. 

Подробная информация размещена на сайте Молодежного клуба РГО. 

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