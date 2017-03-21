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Сегодня - Международный день лесов

16:1521 марта 2017Просмотров: 150

До официального появления Международного дня лесов (International Day of Forests) существовало два тесно связанные между собой международных мероприятия, посвященные вопросам сохранения лесов.

Своего рода прародителями праздника стали: Всемирный день лесного хозяйства, основанный в 1971 году Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО), и День леса, который ежегодно организовывался Центром международных лесохозяйственных исследований в период с 2007 по 2012 годы.

Изначально было принято решение о праздновании этого дня именно в день осеннего равноденствия в Южном полушарии и весеннего равноденствия в Северном полушарии (последнее, по традиции, считается первым днем весны и является символом новой жизни и новых начинаний).

А в 2012 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией утвердила отмечать ежегодно 21 марта Международный день лесов (International Day of Forests).

Леса на территории Российской Федерации воистину уникальны. Площадь лесов России – порядка 850 миллионов гектаров, или свыше 20% общей площади лесов мира.

Цель проведения праздника — напоминание всем жителям Земли о важности сохранения лесных и любых других зелёных насаждений, необходимости их рационального и разумного использования. 

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