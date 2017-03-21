Телепрограмма на 22 марта (среда)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Среда, 22 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Друзья. Приключения медвежат.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Сын отца народов. 3, 4 серии. Сериал (16+)

Россия. 2013 г.

Драма.

В ролях: Гела Месхи, Василий Прокопьев, Илья Ермолов, Алексей Вертков, Александр Никольский, Анатолий Гущин, Евгений Сангаджиев, Кристина Пакарина, Мария Жиганова, Артём Осипов.

Жизнь Василия Сталина, самого известного «мажора» первой половины XX века, полна крутых поворотов. Будучи отличным военным, в 26 лет он получает звание генерал-лейтенанта. Отважный летчик пользуется уважением друзей и сослуживцев, перед его обаянием не способна устоять ни одна женщина. Он увлечен футболом и хоккеем и даже формирует спортивные команды в ВВС. Казалось бы, весь мир у его ног. Все меняется в день смерти его отца – Иосифа Сталина…

12:51 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

12:54 Познавательная программа (12+)

Эры в истории Земли.

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

14:00 Разрушители мифов. Национальные особенности пития. Документальный цикл (16+)

Всемирная Организация Здравоохранения опубликовала рейтинг самых пьющих стран мира. Россия занимает в этом списке 5 место с показателем 15,75 литра на человека в год. Выше стоят Молдова, Чехия, Венгрия и Германия. Но данные касаются только объемов употребления крепких напитков. Если брать в расчет весь алкоголь, включая вино, пиво, коктейли, то расстановка в рейтинге другая. Однако, места в подобном списке стран-любительниц выпить постоянно меняются. В последние годы в топ-десятку подтягиваются государства, которые еще не так давно относились к трезвенникам.

14:51 Познавательная программа (12+)

Древние империи.

14:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Документальный цикл (12+)

В каждом выпуске программе автор и ведущий Антон Войцеховский в доступной форме раскрывает зрителям суть явлений и научных открытий. Свои вопросы он задает ведущим экспертам в разных областях и с помощью анимации и графики рассказывает просто о самом сложном.

15:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Хроники будущего. Оледенение планеты. Документальный цикл (16+)

Если даже за окном сейчас тепло, это не должно вводить в заблуждение: планета на пороге нового ледникового периода, который изменит нашу жизнь до неузнаваемости. И этому уже есть подтверждение. В и без того очень холодной Антарктиде зафиксирован абсолютный рекорд низкой температуры - минус 91,2 градуса по Цельсию. Ученые уже не сомневаются, что происходит кардинальное изменение климата на Земле. Этот процесс достигнет пика к 2055 году. Ледниковая эпоха продержится не менее двухсот лет.

17:16 Познавательная программа (12+)

Древние империи.

Эры в истории Земли.

17:29 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Хозяева тайги (Фильм ТК «Томское время», г.Томск). Цикл телевизионных программ, посвященных природе Томской области, а также людям, жизнь и работа которых связана с тайгой. Это охотники-промысловики, рыбаки, геологи, геофизики, сотрудники лесоохраны, пожарные и т.д.

18:03 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

18:58 Познавательная программа (12+)

Древние империи.

Эры в истории Земли.

19:10 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:13 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Водоросли – пионеры Земли.

Заповедник. Териберка – поселок на берегу моря.

Водопад Чапома. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:29 Мультимир (6+)

Друзья. Приключения медвежат.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Сын отца народов. 5, 6 серии. Сериал (16+)

Россия. 2013 г.

Драма.

В ролях: Гела Месхи, Василий Прокопьев, Илья Ермолов, Алексей Вертков, Александр Никольский, Анатолий Гущин, Евгений Сангаджиев, Кристина Пакарина, Мария Жиганова, Артём Осипов.

Жизнь Василия Сталина, самого известного «мажора» первой половины XX века, полна крутых поворотов. Будучи отличным военным, в 26 лет он получает звание генерал-лейтенанта. Отважный летчик пользуется уважением друзей и сослуживцев, перед его обаянием не способна устоять ни одна женщина. Он увлечен футболом и хоккеем и даже формирует спортивные команды в ВВС. Казалось бы, весь мир у его ног. Все меняется в день смерти его отца – Иосифа Сталина…

22:53 Познавательная программа (12+)

Эры в истории Земли.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 13 серия. Сериал (18+)

Россия. 2011 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.

Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.

Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.

У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

01:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Природа гениальности. На основе истории песни «Карелия» (музыка А. Колкера, слова К. Рыжова) рассказывается о прекрасных и удивительных местах Карелии, которые в разное время вдохновляли известных творческих людей. Авторы программы ищут ответ на вопрос: почему здешняя природа даёт такой импульс в искусстве?

История авиатора. Государство отлучило кадрового летчика от авиации. Но в авиации – смысл всей его жизни. В удмуртской деревне он устроил нелегальный аэродром и летает на самодельном аэроплане.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Исчезающая Тайга: малонарушенные леса Северной Европы. Фильм рассказывает об уникальных малонарушенных лесах таежной зоны, которых, по оценкам экспертов, в Северной Европе осталось около 10 %. В фильме представлен удивительный многообразный мир европейской тайги, которая почти не известна большинству современных жителей континента.

Деревенский фотограф. Фильм о деревенском чудаке, который всю жизнь занимается фотографией.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Долина Славы. Великая Отечественная война – судьбоносное событие для нашей страны. В борьбе за свободу и справедливость погибли миллионы людей. Каждый год 9 мая россияне собираются в памятных местах, чтобы почтить своих героев. Долина Славы – место, знаковое для всех северян.

Вдоль линии весны. Монолог полярного путешественника Степана Савина.

Канинский тупик. В ненецком селе Ома, которое находится в Канинской тундре Ненецкого автономного округа, высокая смертность среди молодёжи. Главная причина суицидов, болезней и преступлений - пьянство. Коренное население деградирует. Местные власти бездействуют и даже попустительствуют.