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Туристов обязали уведомлять спасателей о своих походах

10:0021 марта 2017Просмотров: 62

Правительство РФ приняло постановление «О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации».

В соответствии с ним, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере занятия активными видами туризма на территории РФ, туристы и туристские группы, в том числе имеющие в своем составе несовершеннолетних детей, а также туристы с несовершеннолетними детьми, осуществляющие самостоятельные путешествия по территории Российской Федерации, обязаны не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала путешествия информировать МЧС России о маршрутах, проходящих по труднодоступной местности.

При этом, под труднодоступной местностью понимаются водные, горные, спелеологические и другие объекты, нахождение на которых представляет повышенный риск для жизни, причинения вреда здоровью туристов и их имуществу.

Указанные изменения вступают в силу 21.03.2017, сообщает официальный сайт администрации Мончегорска.

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