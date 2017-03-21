В Кандалакше будут судить родителей, чей годовалый ребенок погиб во время пожара

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кандалакши, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, он виновен в гибели годовалого ребенка. Мужчина уснул, не потушив сигарету, возник пожар - малыша спасти не удалось.

Произошло все накануне нового года. В квартире деревянной двухэтажки жили женщина с тремя маленькими детьми и ее гражданский муж. В тот день она ушла из дома, оставив малышей с пьяным знакомым.

Любовь Васильева, соседка: «Могли и дети - ну мальчишки же. И он может заснул с сигаретой тоже не исключено».

Соседка Любовь Станиславовна с мужем вызвали пожарных. И бросились выводить детей из горящей квартиры.

Любовь Васильева, соседка: «Детей с порога забрала, хорошо они молодцы не спрятались, а этот малыш он выполз из кроватки, забился в уголок».

Эта семья, как говорят соседи, была, мягко говоря, проблемной. Пьющей.



В результате мужчина после пожара был взят под стражу. Свою вину он полностью признал. Дело передано в суд. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери погибшего ребенка - по статье «оставление в опасности».