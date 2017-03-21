В Мончегорске пройдет региональный конкурс по истории искусств «Юный искусствовед»

23 марта в 11.00 в мончегорской Детской школе искусств состоится V региональный конкурс по истории искусств «Юный искусствовед».



Тема конкурса - «160-летие основания Государственной Третьяковской галереи».

В конкурсе примут участие 69 учащихся из 14 детских школ искусств городов и поселков Мурманской области. Конкурс проводится в двух номинациях: «Конкурс индивидуальных работ» и «Конкурс команд».



Региональный этап конкурса пройдет на базе Мурманского колледжа искусств совместно с Детской школой искусств г. Мончегорск при поддержке отдела культуры администрации Мончегорска.

Конкурс проводится в целях обеспечения государственной поддержки системы образования в сфере искусства, развития интереса подрастающего поколения к мировой художественной культуре, выявления одарённых учащихся.