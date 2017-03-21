16+
I
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мончегорске пройдет региональный конкурс по истории искусств «Юный искусствовед»

15:3021 марта 2017Просмотров: 59

23 марта в 11.00 в мончегорской Детской школе искусств состоится V региональный конкурс по истории искусств «Юный искусствовед».

Тема конкурса - «160-летие основания Государственной Третьяковской галереи».

В конкурсе примут участие 69 учащихся из 14 детских школ искусств городов и поселков Мурманской области. Конкурс проводится в двух номинациях: «Конкурс индивидуальных работ» и «Конкурс команд».

Региональный этап конкурса пройдет на базе Мурманского колледжа искусств совместно с Детской школой искусств г. Мончегорск при поддержке отдела культуры администрации Мончегорска.

Конкурс проводится в целях обеспечения государственной поддержки системы образования в сфере искусства, развития интереса подрастающего поколения к мировой художественной культуре, выявления одарённых учащихся.

Читайте также
Правительство обсуждает возвращение налога с продажК 2025 году средняя продолжительность жизни в России должна превысить 75 летДарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален приедут в МурманскМурманский транспортный филиал «Норникеля» подвел итоги 2016 года
Дмитрий Медведев подписал указ об индексации пенсийНа Нижнетуломском водохранилище пройдут соревнования по зимнему виндсёрфингу и сноукайтингуПенсионер из Североморска перевел мошенникам почти 700 тысяч рублейМурманский танцевальный коллектив «Форсаж» вернулся из Сочи с наградамиНа улице Марата в Мурманске загорелся складРоссияне снизили покупки обуви до минимума
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  