В Мурманске бывшего полковника МЧС с подельниками отправили в колонию за многомиллионные хищения

И начинаем наш выпуск с громкого судебного процесса. Сегодня огласили приговор бывшему полковнику МЧС и десятерым его сообщникам, которые несколько лет забирали премии у пожарных и делили между собой. С самого утра за процессом наблюдали наши журналисты: Наталья Алексеенко и Сергей Ломако.

С минуты на минуту в Первомайском районном суде Мурманска начнется оглашение приговора по громкому уголовному делу о многомиллионных хищениях в главном управлении МЧС. На скамье подсудимых 11 человек. Все они - бывшие сотрудники ведомства. Речь идет о сумме ущерба в 220 миллионов рублей.



Судят бывших спасателей за присвоение денег в особо крупном размере, совершенное организованной группой.



Одни подсудимые признают вину полностью, другие частично. Некоторые вообще считают себя невиновными.



К примеру, бывший замначальника главного управления и по совместительству главбух МЧС Юрий Кондратьев говорит, что ничего не совершал. А следователи доказали, что именно он идейный вдохновитель. Собрал единомышленников из числа сотрудников МЧС, организовал целую преступную группу и больше двух лет - с 2009 по 2011 год - ей руководил.



Должностные лица забирали деньги, которые выделялись на премии работникам. Схема простая, далеко не новая и очень действенная. Почему работники соглашались отдавать свои премиальные - на это у каждого была своя причина.



Светлана Бирюлёва, старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Мурманской области: «Некоторые соглашались, потому что говорили, что иначе я вообще ничего не получу, а это все-таки дополнительный заработок какой-то. Некоторых склоняли к передаче денег обратно должностным лицам, говоря о том, что у нас очень плохие условия работы, нужно отремонтировать часть, нужно отремонтировать технику, нужно купить бытовую технику для отдыха. Поэтому вот эти деньги вы мне, пожалуйста, верните».



Изначально эту преступную схему раскрыли оперативники ФСБ. Далее расследованием коррупционного дела занимались сотрудники следственного комитета. Некоторые из обманутых работников решили рассказать, как у них отнимали премии.



Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области: «В ходе предварительного следствия допрошено более 130 свидетелей, в том числе, на территории других субъектов Российской Федерации. Проведено более 20 выемок и обысков, проведены судебно-технические и экономические экспертизы. Приняты меры к возмещению ущерба, при чиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемых».



Бывшему замначальника управления МЧС Юрию Кондратьеву, как организатору, вынесли самый суровый приговор - 7 с половиной лет лишения свободы и штраф 1 миллион рублей. Андрею Лебедеву - 6 лет со штрафом 700 тысяч рублей, Вячеслав Андреев получил 5 лет и штраф полмиллиона. Кроме того, их лишили специальных званий. Остальные шестеро подельников-мужчин также получили реальные сроки заключения. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Две женщины, одну из которых вчера из зала суда увезли на скорой, отделались условными сроками.