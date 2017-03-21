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В Мурманске ожидается снег и гололедица

09:4521 марта 2017Просмотров: 88

21 марта в Мурманске переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха от -4 до +1º. Гололедица, местами сильная.

По  Мурманской области 21 марта ожидается местами небольшой снег, 22 марта при прохождении атмосферных фронтов - умеренный снег.

21 марта преобладающая температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях - 16-21°, днем от -4 до +1°.

22 марта за счет увеличения количества облачности и интенсивности осадков ожидается повышение температуры воздуха, сообщает ФГБУ "Мурманское УГМС.

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