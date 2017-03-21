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В Мурманском колледже искусств состоится концерт оркестра народных инструментов

11:3021 марта 2017Просмотров: 156

23 марта в 19.00 в Мурманском колледже искусств состоится концерт оркестра народных инструментов преподавателей детских школ искусств Мурманской области. 

Концерт организован в рамках курсов повышения квалификации, проводимых областным Институтом развития образования, и является их итогом.

В концерте примут участие 60 преподавателей из школ искусств городов и поселков Мурманской области.

В состав дирижеров оркестра вошли преподаватели специальности «Инструментальное исполнительство» Мурманского колледжа искусств - Анатолий Трухин и Эдуард Панимаскин, а также преподаватель Детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак г. Североморск Роман Соколов. 

Главный дирижёр и художественный руководитель – почётный работник культуры Мурманской области, председатель предметно-цикловой комиссии специальности «Инструментальное исполнительство» (инструменты народного оркестра) Мурманского колледжа искусства Анатолий Гернер. 

В концерте также принимает участие солистка Мурманской областной филармонии Людмила Лаврентьева.

Литературную часть к концерту подготовила преподаватель Мурманского колледжа искусств Евгения Батова. 

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