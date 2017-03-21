В Мурманской области появится 130 новых судов

Рыболовный флот полностью обновится. Задача такая есть, но произойдёт это в ближайшее десятилетие. Норвежские поставщики судового и рыбопромыслового оборудования встретились с представителями «Союза рыбопромышленников Севера», чтобы обсудить сотрудничество.

Норвегия - родина одной тысячной населения мира, но в то же время - лидер международного морского судоходства. Доход судостроительной промышленности 170 миллиардов норвежских крон в год. В России грядёт глобальная модернизация рыболовного флота. В зале - норвежские поставщики, которые готовы поддержать текущие и будущие программы по его обновлению.



Рольф Фискерстранд, генеральный директор судоверфи «Фискерстранд Ярд»: «Я думаю, в первую очередь, мы можем предложить свои опыт и знания в рыболовной отрасли. Норвегия - лидер в этой сфере. А кроме этого - это проектирование судов и рыбопромысловое оборудование. Если говорить о судостроение, то хочется отметить, что в России оно тоже хорошо развито. Но мы делаем упор на проектировании и оснащении оборудованием».

Судоходство, судостроение и морские технологии. Танкеры и контейнеровозы, пассажирские и рыболовные суда. С норвежской стороны представители компаний, которые возможно будут участвовать в обновлении флота. По данным наших рыбопромышленников, через 13 лет Северный бассейн будут бороздить 130 новых судов.



Николай Демьяненко, исполняющий обязанности генерального директора «Союза рыбопромышленников Севера»: «Маломерных судов, кстати, не много. В основном это средне тоннажные суда, 75 судов. Крупнотоннажные, 20-25 судов. 6 аварийно-спасательных судов и одно исследовательское судно. Таковы предварительные планы».



Обновление флота в настоящее время приоритет России, Мурманской области отведена особая роль. Сотрудничество с норвежской стороной станет одной из тем четвёртой международной конференции «Рыболовство в Арктике», которая состоится завтра.