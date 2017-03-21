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В Мурмашах местный житель поджег сарай своего знакомого

12:3621 марта 2017Просмотров: 127

В мурмашинскую полицию обратился один из жителей посёлка, который сообщил, что ему путем поджога был причинен ущерб на сумму 100 тысяч рублей.

Полицейские, прибыв на место происшествия, выяснили, что пожаром было уничтожено подсобное деревянное строение по улице Новая.

Опросив потерпевшего, подозрение полицейских пало на одного из жителей поселка, с которым мужчина находился в ссоре.

Полицейские задержали и опросили мужчину 1972 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Задержанный мужчина рискует провести в неволе до двух лет.

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