В окрестностях озера Кильдинское прошел фестиваль «Здравствуй, Солнце!»

Спортивно-семейный фестиваль УФСИН «Здравствуй, Солнце!» прошел на днях в окрестностях озера Кильдинское.

Померяться своими силами, а также хорошо провести время на свежем воздухе прибыли команды всех учреждений УФСИН России по Мурманской области, подкреплённые болельщиками.

Несмотря на не самую благоприятную погоду - порывистый ветер со снежными зарядами - праздник спорта и здорового образа жизни удался. Главными пунктами спортивной программы «Здравствуй, Солнце» были соревнования по лыжным гонам и подледному лову рыбы.

Остальные участники фестиваля могли сразиться в самых разнообразных весёлых состязаниях: перетягивании каната, футболе в валенках, бою подушками на бревне. Наиболее азартных ожидала битва в снежки по правилам «Yukigassen», инвентарь для которой был любезно предоставлен региональной федерацией данного вида спорта. Командам также предстояло пройти проверку на хозяйственность и домовитость в ходе конкурса на лучшую палатку.

После окончания спортивной программы в палаточном городке, разбитом на берегу озера, прошли весёлые народные гуляния, посвященные проводам зимы, во время которых свой бал правили укравшая солнце Баба-яга и персонажи саамского фольклора.

В завершение фестиваля состоялось награждение победителей соревнований и конкурсов. Кубки, медали и дипломы чемпионам и призёрам вручил лично руководитель УФСИН Евгений Шихов.

В лыжных гонках победили спортсмены мурмашинской ИК-18. Наиболее удачливым рыбаком оказался сотрудник ЦИТОВ УФСИН Александр Харитонов, поймавший самого большого сига.

Дружины ИК-18 также стали сильнейшими ещё в двух дисциплинах - игре в снежки и в футболе в валенках - что в итоге позволило данному учреждению завоевать титул и переходящий кубок абсолютного чемпиона фестиваля.

В весёлой и бесшабашной битве подушками на бревне победу одержал представитель ЦИТОВ УФСИН Егор Грачев, в перетягивании каната не было равных команде ОСН «Айсберг». А вот наиболее уютную палатку сумели обустроить умельцы из мурманской ИК-17.

Приз самому юному участнику фестиваля заслуженно достался годовалому сыну сотрудника отдела по конвоированию Саше Антонову. А самым активным участником «Здравствуй, Солнце!» был признан сотрудник Управления Сергей Кобзарев.

Объявляя третий зимний семейно-спортивный фестиваль закрытым, Евгений Шихов поблагодарил всех участников за проявленное старание, позитивный настрой и спортивный азарт, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.