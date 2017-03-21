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В Оленегорске состоялись соревнования конькобежцев

17:0021 марта 2017Просмотров: 119

В Оленегорске в рамках 83-го международного Праздника Севера состоялись соревнования конькобежцев.

На ледовый корт спортшколы «Олимп» вышло около сотни спортсменов из городов Мурманской области, Петрозаводска, Сортавалы, Коломны, а также из Норвегии.

Конькобежцы разыграли медали Полярной олимпиады на различных дистанциях, а также в командных женско-мужских эстафетах. 

Кульминацией соревнований должен был стать 40-километровый марафон, но из-за оттепели дистанцию сократили.

У мужчин на 20-километровой дистанции первым пересек финишную черту оленегорец Дмитрий Зыкин.

Вторым финишировал его отец Сергей Зыкин. Третьим – мурманчанин Валерий Савельев.

У женщин на 10-километровке первой стала жительница Оленегорска Виктория Проскурина, серебряным призёром стала мончегорка Екатерина Абрамова, бронзовым – оленегорка Дарья Игумнова.

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