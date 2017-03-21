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В России отзывают почти 107 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta

12:4521 марта 2017Просмотров: 291
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 106 723 автомобилей марки Lada Kalina и Granta.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 03 сентября 2015 г. по сегодняшний день с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва Lada Kalina и Granta является перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления (для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач).

Изготовители ПАО «АВТОВАЗ» проинформируют владельцев транспортных средств Lada Kalina и Granta, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах Lada Kalina и Lada Granta будет выполнена установка защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок. При наличии следов контакта на трубках, будет произведена замена трубок в сборе на новые.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

 Фото: minsk-lada.by

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